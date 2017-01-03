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03 Ocak 2017 21:08

Av için gittiği tepede kalp krizinden öldü

Av için gittiği tepede kalp krizinden öldü

03 Ocak 2017 21:08

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir avcı, avlanmak için çıktığı tepede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Hanifi Kamalak, tüfeğini de alarak avlanmak için Çardak Mahallesi’ne 3 kilometre uzağındaki Tülüce Tepesi’ne çıktı. Tepe üzerindeki Karakaya bölgesine gelen Kamalak, bir anda fenalaştı. Olduğu yere çöken Kamalak, cep telefonu ile güvenlik korucusu olan ağabeyi Nazmi Kamalak’ı aradı ve kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ağabeyinde bulunduğu mevki de tarif eden Kamalak’tan bir daha haber alınamadı. Ağabey Kamalak, durumu hemen jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, yoğun karla kaplı bölgede uzun uğraşlar sonucunda avcıya ulaşabildi. Kamalak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamalak’ın cansız bedeni, tepeden indirilerek Göksun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kamalak’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



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