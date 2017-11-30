Avcı: "Hedefimiz Türkiye Kupası’nı kaldırmak”

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 1. maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda KİPAŞ kahramanmaraşspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oynadıkları oyunu beğenmediğini ancak avantajlı bir skor elde ettiklerini söyledi. Avcı, “Kupa bizim hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu hedefe giderken 3 kulvarda yarışıyoruz. Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın startını bugün verdik. Bunu da sonuna kadar götürmek istiyoruz. Rakip kim olursa olsun hangi ligde oynarsa oynasın her zaman değerlidir. Kahramanmaraş da kupada çok ciddi bir rakibini eleyerek buraya kadar gelmiş. Kazanmak, bir sonraki maça avantaj sağlıyor. Maçın içinde oyunu erken koparmak istedik. Maçta oyuncuların iş ahlakı, oyun disiplini bence iyiydi. Oyunu biraz daha hızlı oynamamız gerekiyordu. Biraz daha topu fazla çevirip daha fazla orta yapmamız gerekiyordu. Rakip de oyun içinde kalmaya çalıştı, onları da tebrik ediyor, liglerinde başarılar diliyorum. Bugün itibariyle bunu kapatıp lige döneceğiz” dedi.

Kahramanmaraş cephesi

“Hedefimiz ligde kalmak” diyen KİPAŞ Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Ejder Orak ise, “Bugün oynadığımız Başakşehir maçında, elimizden gelen bütün mücadelemizi yaptık. Bizim için avantaj olan; bu maçı sakatsız ve kazasız tamamladık, ondan çok mutluyum. Başakşehir takımına saygı duyuyoruz, Süper Lig takımı Avrupa’da mücadele ediyor. Ama bizim esas hedefimiz 3-5 haftalık süreçte, Kahramanmaraşspor’un ara transferler ile ligde kalabilmesidir” diye konuştu.