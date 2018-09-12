Ayakkabı boyacısı yazar Erdoğan'dan yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bugüne kadar 3 kitap çıkartan Mustafa Korukçu, "Boyacı-Lösemili Kız" adlı kitabını beyaz perdeye taşımak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yardım çağrısında bulundu.

Korukçu, madalyası ve unvanı çalınan bir Yemen gazisi torunu olduğun ifade ederek, "Ayakkabı boyacısıyım aynı zamanda "Yanlış İmza", "Boyacı Lösemili Kız" ve "Kış" adlı kitapların yazarıyım. Boyacı Lösemili Kız adlı eserimi beyaz perdeye taşımak istiyorum. Senaryosunu hazırladığım film için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurdum teminat istiyorlar. Benim bu teminatı verecek gücüm yok Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyorum" dedi.