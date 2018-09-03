Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 12:27

Aynı fabrikaya ikinci kez girince yakalandılar

Kahramanmaraş’ta kablo hırsızları, aynı fabrikadan hırsızlık yapmak isteyince suçüstü yakalandı.

Aynı fabrikaya ikinci kez girince yakalandılar

03 Eylül 2018 12:27

Hırsızlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi, Genç Osman Mahallesi’ndeki plastik fabrikasına 7 gün önce giren kimliği belirsiz kişiler, 500 metre uzunluğunda kablo çaldı.


Olayın bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fabrikanın havalandırma penceresinden giren bir kişiyi belirledi.


Ekipler şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, dün akşam saatlerinde aynı fabrikanın güvenlik görevlileri 2 kişinin duvardan atlayıp fabrikaya girdiğini fark etti.


İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Abdullah K. (39) ile Abdurrahman D.’yi (33) suçüstü yakaladı. Sabıkalı oldukları belirlenen şüphelilerden birinin, 27 Ağustos’ta fabrikaya girerken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kişi olduğu belirlendi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç