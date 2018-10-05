Aynı iş yerine ikinci kez girince yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinden 2 kez et çekme makinesi çalan bir kişi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Mahallesi'ndeki bir iş yerinden et makinesi çalındı. Aynı iş yerine ikinci kez gelen hırsız yine güvenlik kamerası tarafından kaydedilince iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine giren hırsızın 2 adet et çekme makinesini çaldığını belirledi.

Eşkal üzerine çalışma başlatan polisler, şüpheli Duran Ö.'yü gözaltına aldı.

Daha önce çalınan et kıyma makinelerinin bir spotçuya satıldığını tespit eden polis, Önder A. isimli spotçunun iş yerine operasyon yaptı.

İş yerinde yapılan armada, 4 adet cep telefonu, 3 adet tablet, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hoparlör, 2 adet et kıyma makinesi ele geçirildi.

İş yerindeki çalıntı bir telefon sahibine teslim edilirken, diğer malzemelerin ise kime ait olduğunu öğrenmek için incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Her iki şüpheli de gözaltına alınarak, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.