Babasına yemek götürürken uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasına yemek götürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Caddesi üzerindeki su terfi istasyonunda çalışan babasına 46 ET 708 plakalı otomobili ile akşam yemeği getiren 24 yaşındaki M.Y., aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Peş peşe ateşlenen silahtan çıkan mermiler, M.Y.'nin vücuduna saplandı. Yaralanan M.Y., su terfi istasyonundan içeriye girdi. Silah seslerini duyup odadan dışarı çıkan baba, oğlunu kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kan kaybeden M.Y., özel araçla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler ise araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahtan çıkan mermi çekirdeklerini ve diğer delilleri koruma altına aldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.