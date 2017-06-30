Babasını evlendirmek isterken dolandırıcılara 8 bin 500 lira kaptırdı

Başpınar, açık unutulan telefon sayesinde daha fazla para kaptırmaktan kurtulurken, aynı şebekenin daha önce 6 kişiyi daha benzer yöntemlerle dolandırdığını öğrendiğini söyledi. Başpınar’ın elinde ise şebeke üyeleri ile İslahiye’de tatlı yerken çekilmiş fotoğraflar kaldı.

Evlilik vaadiyle özellikle yaşlıları ağlarına düşüren şebekenin son kurbanı, Elbistan’da yaşayan Kamber Başpınar isimli vatandaş oldu. 83 yaşındaki babasını evlendirmek isterken 8 bin 500 lirasını dolandırıcılara kaptırdığını iddia eden Başpınar, başından geçen olayı şu şekilde anlattı:

“Annem yaklaşık 1,5 yıl önce vefat edince tek başına kalan 83 yaşındaki babam Mustafa Başpınar, evlenmek istediğini söyledi. Tek başına yaşamak istemediğini bir can yoldaşı istediğini belirtti. Babam ne dediyse şimdiye kadar itiraz etmeden yaptım. Daha sonra çevrede babama uygun bir eş arayışına girdim. Bu sırada Elbistan’da ikamet eden H. isimli şahısla irtibata geçtik. H. isimli şahıs, bana Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tanıdıkları olduğunu ve babama da oradan uygun bir eş bulabileceğini söyledi. Ben de sözüne güvendiğim H.’nin bu evlilik işinde aracı olmasını kabul ettim. H., bir süre sonra beni arayarak Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ikamet eden ve de uzun zamandır tanıdığı bir aile olduğunu söyledi. Bu ailenin babama uygun bir eş adayı bulduğunu söylemesi üzerine ben de eş adayı olan Z. adındaki kadının akrabası olduğunu iddia eden N. adındaki bayan ile dayısı olduğunu iddia eden C. ve kardeşi olduğunu iddia eden H. ile irtibata geçtim. Babama bulunan eş adayı olarak bize anlatılan Z.’nin akrabası olan N.’ye durumu anlattım. Babamın emekli maaşının olduğunu ve Z.’ye de evlilik teklifini kabul etmesi halinde babamla resmi nikah kıyabileceğini söyledim. Bizim teklifimizin kabul edilmesi üzerine evliliğe aracı olan H. ile birlikte İslahiye’ye gittik. Ancak, yola çıkarken daha önceden bu tür olaylarda dolandırılanları bildiğim için akrabalarıma evdeki şahısların fotoğraf ve videolarını çekmelerini söyledim. İslahiye’ye vardığımızda Z.’nin akrabalarına 5 bin lira süt parası verdim. 3 bin 500 liralık da çeşitli hediyeler aldım. İstenen 4 tane bilezik ile çeşitli ziynet eşyalarını da Elbistan’a döndüğümüzde alacağımızı söyledik. İslahiye’deki evde de tatlımızı yedik. Babamın eşi olmayı kabul eden ve ‘benim de bir yuvam olsun’ diyen Z. ile birlikte eve döndük. Kadın, ilk iş olarak bileziklerinin alınmasını istedi. Ben de babamla mutlu olması halinde kendisini umreye bile göndereceğimi söyledim kadının bu talebiyle birlikte ama kafamdaki soru işaretleri ve şüphe de artmış oldu.”

Resmi nikah işlemlerini başlatmak istediği sırada babasının yanlışlıkla araması sonucunda telefonda duydukları karşısında şok olduğunu kaydeden Başpınar, “Ertesi gün, resmi nikah işlemlerini yapmak için babamı aradım ama ulaşamadım. Daha sonra telefonum çaldı. Babam beni aradı ama konuşmadı. Telefonu kapatmak istediğim sırada gelin olarak gelen Z.’nin babama, ‘bankadaki paranı çek ve benim bileziklerimi al’ dediğini duydum. Eski güvenlik amiriyim. Zaten kafamda soru işaretleri ve şüpheler vardı. Hemen babamın evine gittim. Habersizmiş gibi davranarak resmi nikah işlemleri için nüfus cüzdanını istedim. O da nüfus cüzdanını vermeyeceğini ve İslahiye’ye dönmek istediğini söyledi. Ben de dolandırıldığımızı anlayarak hemen polisi aradım. Eve gelen polise de kadını teslim ettim” şeklinde konuştu.

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadının serbest kalmasıyla birlikte başkalarını da ağına düşürmek için aynı yönteme başvuracağını savunan Kamber Başpınar, “Emniyetteki ifadesinin ardından Z. isimli kadın adliyeye çıkarıldı. Ben bu arada kadının daha önce 6 kişiyi daha dolandırdığını öğrendim. Kadın, savcıya verdiği ifadenin ardından serbest kaldı. Bu kadın ve şahıslar, benim gibi kaç kişiyi daha dolandıracaklar. Başkalarını da dolandırmak için ava çıkmışlardır belki de. Bu kişilerin ortalıkta dolanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu mağduriyetimi Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın ilgili birimlerine de anlatmayı düşünüyorum” dedi.

Olaydan sonra şebeke üyeleri ile belli bir süre görüşebildiğini ancak daha sonra ulaşamadığını belirten Başpınar, “Paramı istedim, bana hakaret ettiler. Daha sonra da irtibat kuramadım. Tek isteğim bu şahısların cezalandırılması. İslahiye’de evlerinde çektiğim fotoğraflar elimde” ifadelerini kullandı.