"Baboş" rekor kırdı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 2 yıldır beslenen ‘Baboş' isimli simental ırkı dana, 913,5 kilogram gelen karkas ağırlığı ile yörede rekor kırdı. ‘Baboş' isimli dana, sahibine de 26 bin 500 TL para kazandırdı.

Elbistan'a bağlı Çatova Mahallesi'ndeki bir besicinin yetiştirdiği simental ırkı 'Baboş' isimli tosun, kesildikten sonra 913,5 kilogram gelen karkas ağırlığı ile sahibini mutlu etti.

Fatih Güzel ve Ramazan Kör isimli besicilerin ‘Baboş' ismini verdikleri ve 2 aydır gözü gibi bakıp büyüttüğü simental ırkı dana, kesildikten sonra gelen karkas et ağırlığı ile bölgede önemli bir rekorun sahibi oldu. Canlı ağırlığı 1,5 tona yakın gelen ve insan boyunu geçen ölçüleri ile görenleri hayrete düşüren dev tosun, 24 aylık besi süresinin ardından kesim için et kombinası'na getirildi. Kesim için bekleyen diğer hayvanların yanında buzağı gibi kaldığı 'Baboş' isimli tosun, kombinanın kesim alanına güçlükle sığdı. Kombina çalışanlarının uzun uğraşları sonucunda kesim kabinine alınan danayı, kesmek de kolay olmadı. Birkaç kişinin yardımı ile kesilen dana, iç organları ayrıldıktan sonra tartıya çıkarıldı. Tartıda 913,5 rakamını gören besiciler sevinç yaşadı.

Bölge rekorunun geçtiğimiz yıl da Elbistan'da kırıldığını hatırlatan besiciler Fatih Güzel ve Ramazan Kör, bu rekorun 100 kilogram üstüne çıktıklarını belirtti.

‘Baboş' isimli danaya 2 yıldır çocuk gibi baktıklarını anlatan besiciler Güzel ve Kör, “Simental ırkı bu hayvan, 2 yıl önce çiftliğimize geldi. Çiftlikteki diğer hayvanlardan farklı olacağını anladığımız için ‘Baboş' ismini verdik. ‘Baboş'u', çiftliğin en gözde hayvanı olarak 24 ay boyunca çocuk gibi besleyip büyüttük. Hayvanımızın rekor kıracağını biliyorduk. Dev gibi durmasına rağmen oldukça uysal bir hayvandı ve güzel gelişti. Canlı ağırlığı 1,5 tona yaklaşınca kesime karar verdik. Hayvanın büyüklüğü nedeniyle kesimi de güçlükle yapıldı. Karkasın tartılması sırasında hepimiz adeta nefeslerimizi tuttuk. Tartıda yazan rakamı görünce de sevindik. Karkas et ağırlığı 913,5 kilogram oldu. Elbistan'da daha önce kesilen en ağır dananın 100 kilogram üstüne çıktık. Bu rekorun kırılmasının da zor olduğunu düşünüyoruz. Rekor kırmak güzel bir duygu. Bu sevincin arkasında gece gündüz verilen emek var sonuçta” şeklinde konuştular.

‘Baboş'un' eti ise, Elazığ'da faaliyet gösteren bir firma tarafından 26 bin 500 TL'ye satın alındı.