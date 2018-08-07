Badem üretiminde teknolojik tarım

Kahramanmaraş’ta tarıma elverişli olmayan araziyi 49 yıllığına kiralayan çiftçi, yaklaşık 5 bin 600 adet badem ağacı dikerek teknolojik üretim yapmaya başladı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde Mehmet Yüzbaşıoğlu tarafından kiralanan 200 dönümlük arazi teknolojik tarım sayesinde bahçeye dönüştürüldü. 10 yılda bahçe haline getirilen yerde, 5 bin 600 adet badem ağacından 10 ton kabuklu badem üretiminin alınması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından badem ağaçlarının bulunduğu bahçede düzenlenen tarla günü kapsamında konuşan Mehmet Yüzbaşıoğlu, “Çiftçi bir aileden gelmiyorum ve çiftçiliği de sonradan öğrendim. Fakat tarım insanı çok mutlu ediyor. Bu ülke bizim ülkemiz ve üretim, yatırım yapmak zorundayız. Toprağa yapılan yatırım ise geleceğimize yapılan yatırımdır” diye konuştu.

"Kahramanmaraş’ta bulunan alın teri sahibi çiftçilerimizi tebrik ediyoruz" diyen Vali Vahdettin Özkan, öncelikli hedefin tarım olduğunu söyledi, Özkan “Bugün değil geçmişten beri gelen bir durum vardır, tarımsal ve toprak verimliliği artırmak hepimizin ittifak ettiği bir konudur. Tarım ve toprakla meşgul olmak, bitkisel ve hayvansal üretim kırsal alanda yaşam kalitesin artırmaya yönelik hedefler hepimizin birinci önceliğimizdir. Bu durumu hem parlamentomuz, hem hükümetimiz milli hedefleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda Kahramanmaraş’taki alın teri sahibi çiftçilerimizi tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar badem bahçesini gezerek çiftçilerden bilgi aldı.