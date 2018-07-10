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10 Temmuz 2018 09:55

Bahçesinde dünyanın en nadir böceğini buldu

Dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan bir vatandaşın bahçesinde ortaya çıktı.

Bahçesinde dünyanın en nadir böceğini buldu

10 Temmuz 2018 09:55


Elbistan’a bağlı Eldelek Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Koyuncu, bahçesinde dolaşırken, ağırlıklarının 30 katını taşıdığı bilinen gergedan böceği buldu. Yaşam alanının Akdeniz havzası ve yukarı Pakistan ve Kuzey Afrika’nın bir bölümü ile sınırlı olduğu bilinen bu nadir böceğin Elbistan’da yaşamasına şaşırdığını belirten Mehmet Koyuncu, “Böceği, bahçemde gezinirken buldum. Kafasındaki gergedan boynuzuna benzer çıkıntıyı fark edince çocuklarıma sordum. Onlar da internette arama yaptılar. Sonuçta gergedan böceği olduğunu anladık. Nadir görülüyormuş. Bizim buralarda da yaşayabiliyormuş demek ki. Geldi bizi buldu” dedi.


Koyuncu, böceği doğal yaşamına tekrar bıraktığını kaydetti.


Yeryüzünde sadece belirli bölgelerde kendisine yaşam alanı bulabilen gergedan böceği, dünyanın en güçlü hayvanı olarak tanımlanıyor. Başının üstündeki boynuza benzeyen çıkıntı nedeniyle bu isim verilen gergedan böcekleri, kendi ağırlığının 30 kat fazlasını 30 dakikadan fazla taşıyabiliyor. Gergedan böceği, 4 cm uzunluğunda ve 6 cm genişliğinde olup vücudunun baş kısmındaki kütikula başkalaşımı sonucu oluşmuş boynuzsu yapı ile tanınıyor.




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