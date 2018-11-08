Bakan Pakdemirli: "EXPO 2023 Kahramanmaraş'a saygınlık kazandıracak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta EXPO 2023'ün tanıtım toplantısına katıldı.

Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı tamamlanacak rekreasyon alanından hayat bulacak ve dünyada çapında üst düzey öneme sahip olacak olan EXPO 2023 için lansman toplantısı düzenlendi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenecek fuarı 40 ülkeden 2 milyon kişinin ziyaret edeceğini söyledi. Pakdemirli, "EXPO'lar, olimpiyatlar ve dünya kupasının ardından, dünyada düzenlenen en büyük organizasyonlardan biridir. EXPO 2023 Kahramanmaraş için, büyük bir öneme sahip. EXPO 2023 Kahramanmaraş, temelde 1. sınıfı, uluslararası kategoride bir bahçecilik EXPO'sudur. İnşallah, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan-31 Ekim 2023 tarihleri arasında, 192 gün süreli bir etkinlik olacak. 21. yüzyılın temel sorunlarından biri, küresel çapta giderek yayılan kentleşme olgusudur. Artan nüfusla doğal alanların imara açılması ve tamamen insan ve üretim odaklı mekan tasarımı, dünyamızın geleceğini tehdit etmektedir. EXPO 2023 Kahramanmaraş'ın ana teması, bu yüzden 'doğa dostu şehir ve duyarlılık' olmuştur. Bu vesile ile inşallah, Kahramanmaraş'a, 40'tan fazla ülkeden yatırımcı ve turist gelecek. Bu fuara yurt içi ve dışı olmak üzere; toplamda 2 milyon ziyaretçinin gelmesi beklenmektedir. Bilgi, deneyim ve paylaşım güçtür. bu bağlamda EXPO, inşallah Kahramanmaraş'a saygınlık kazandıracak ve değer katacaktır" dedi.

"Avrupa tarımsal hasılada 1 numarayız"

Tarım alanında verilen desteklerin arttığını belirten Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde, tarım kesimine verdiğimiz destek ödemelerini, yıllık 1,9 milyar liradan, 15 milyar liraya çıkardık. Böylece genel bitkisel üretimi yıllık, 98 milyon tondan, 115 milyon tona yükseltmeyi başardık. Büyükbaş hayvan varlığımız, 9,9 milyon adetten, 16 milyon adete çıktı. Küçükbaş hayvan varlığımız ise 32 milyon adetten, 44 milyon adedin üzerine çıktı. İnşallah, kısa bir zamanda artık, hayvan ithaline de ihtiyacımız olmayacak. Orman varlığımızı, 1,5 milyon hektar artırarak, bu konuda dünyadaki nadir ülkelerin arasına girdik. Barajlarımızın sayısını 276'dan 538'e çıkardık. Hidroelektrik santrallerimizin sayısını, 105'ten 533'e çıkardık. İçme suyu tesislerimizin sayısını 31'den 210'a çıkardık” diye konuştu.