Bakan Veysel Eroğlu Kahramanmaraş’ta

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, tören öncesi Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Kısa ziyaretin ardından valilik toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılacak projeler hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakan Eroğlu, açıklamasında, 278 milyon TL’lik 16 tesis açılışı için Kahramanmaraş’a geldiklerini ifade ederek, “DSİ tarafından inşa edilecek Andırın Geben Barajı, Türkoğlu İmalı Barajı ve Sulaması, Geben Kaleboynu Barajı ve Sulaması, Merkez Başderviş Göleti ve Sulaması, Adatepe Sulaması 2. Kısım, Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım ile 4 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacağız. OGM tarafından yapılacak 1 adet tesis ile DKMP tarafından inşa edilecek Yavşan Yaylası Tabiat Parkı Enerji Nakil Hattı’nın da temeli atılacak. Orman mahallelerinde yaşayan vatandaşların kalkındırılması maksadıyla 5 aileye gelir getirici tür, 10 aileye Orköy sertifikası verecek. Ayrıca fıstık çamı, badem, ceviz, alıç ve zeytin fidan türlerinden oluşan toplam 5 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak” dedi.

“Kahramanmaraş yatırımlarla donatılıyor”

Temeli atılacak tesislerle 91 bin 720 dekar zirai arazi sulamaya açılacağını kaydeden Bakan Eroğlu, “Bu sayede 23 milyon 940 bin metreküp su depolanacak. Ayrıca 1 ilçe, 6 mahalle ve 1 tesis taşkın zararlarından korunacak” dedi.

Kahramanmaraş’a son 6 yılda 1 milyar 588 milyon tl’lik 142 müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 17 Kasım 2012, 24 Kasım 2013, 7 Mart 2015 ve 13 Kasım 2016 tarihlerinde Kahramanmaraş’a verdiği 1,5 milyar TL’lik 132 müjdeye ilave olarak 88 milyon TL yatırım bedeline sahip 10 müjdeye daha imza attı. Son projelerle son 6 yılda Kahramanmaraş’a 1 milyar 588 milyon TL’lik 142 müjde hayata geçirilmiş olacak. Müjdeler arasında sulama tesisleri, fidan üretimi, orman köylülerine kredi, gelir getirici tür ağaçlandırma faaliyetleri, bal ormanı ve mesire yeri yer alıyor.

Toplantı, Bakan Eroğlu’nun basın toplantısını takip eden gazetecileri iftar programlarına davet etmesiyle sona erdi.