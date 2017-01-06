Bakır işlemeciliği makineye yenildi

Kahramanmaraş’ta 57 yıldır bakır işlemeciliği yapan Ahmet Uğurlu, makineler yüzünden el emeğinin değerinin kaybolduğunu söyledi.

İlerleyen teknoloji ve yaşam standartlarının getirdiği kaygılar, pek çok geleneği etkilediği gibi bazı mesleklerin de neredeyse unutulmasına sebep oldu. Her geçen gün yaşlanan becerikli zanaat ustaları, mesleklerini emanet edecek yeni nesil de bulamadı.

Kahramanmaraş’ın Tarihi Kapalı Çarşısı’ndaki atölyesinde bakır işlemeciliği yapan 65 yaşındaki Ahmet Uğurlu, 57 senedir yaptığı mesleğinden eskisi gibi zevk almadığını belirterek, yaşamın her alanına giren makineleşmeye tepki gösterdi.



"Önceden yaptığımız işin bir değeri vardı"

Henüz 8 yaşındayken ağabeyinin bakır dükkanına gidip geldiğini ve ağabeyini izleyerek mesleği öğrendiğini anlatan Uğurlu, şunları söyledi:

"Önceden yaptığımız işin bir değeri vardı. El emeği o kadar önemliydi ki yaptığımız işçilikte hata olmaması için elimizden geleni yapardık. Hata yaparsak bilirdik ki geri dönüşü çok zor oluyordu. Bakırı bir kere yanlış işledin mi geri dönüşü yoktu. Artık öyle değil. Makineler yüzünden el emeğimizin değeri kayboldu. Evet makineler daha güzel işler çıkarıyor, hatasız kusursuz işler çıkarıyor ama el işçiliğinin kıymeti kalmadı. O kadar çok çeşit var ki hepsini bilmek ve yapmak mümkün olmayacağı için bu işin ustası olmaz. Usta kelimesi bakır işçiliğinde askıda duran gömleğe benzer."