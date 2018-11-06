Bakır kazan çalan 2 kişi kaçarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta evlerden bakır kazan çalan hırsızlar sokak ortasında kovalamaca ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri ihbar üzerine Yavuz Selim Mahallesi 12'inci sokağa geldi. Polis ekipleri, ellerinde bakır kazanlarla kaçan Ozan K. (25) ve Barış G. (24) kovalamaca sonrası yakaladı.

Olayla ilgili yapılan araştırma sonrası şüphelilerin çeşitli tarihlerde farklı adreslerden bakır kazan, et makinesi ve 3 alüminyum tepsi çaldığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.