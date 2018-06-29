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29 Haziran 2018 14:53

Balcıoğlu: "Türkiye 24 Haziran’dan güçlenerek çıktı"

Kahrmanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, "Kahramanmaraş için, neleri daha iyi yapabileceğimizi, birlikte daha güçlü nasıl olabileceğimizi gördük" dedi.

Balcıoğlu:

29 Haziran 2018 14:53


KMTSO Meclisi 24 Haziran’da gerçekleşen cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinin ardından 3’üncü kez toplandı. Toplantıda konuşan KMTSO Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, 24 Haziran’dan güçlenerek çıkan Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerini dünyaya örnek ve demokratik bir ortamda gerçekleştirdiğini söyledi.


Oda çalışmaları ve kent ekonomisinin son durumu hakkında bilgi veren Balcıoğlu, “Şehrimizde yeni milletvekillerimiz ve devam eden milletvekillerimiz var. Milletvekillerimizin ve il başkanımızı üzülerek de olsa hiç rahat bırakmayacağımıza, sürekli yanlarında sürekli bir şeyleri daha iyi nasıl yapabileceğimizle ilgili yirmi dört saat mesai harcattıracağımıza, şimdiden hepinizin huzurunda söz veriyorum. Rahat bırakmayacağız hiçbirinizi, ama kendimiz için değil Kahramanmaraş için. Tabi bunu söylerken, ‘iğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırın’ biz öyle yaptık. Bunu birçok arkadaşımız biliyor ve yakından şahit. Biz burada güzel bir birliktelik örneği gösterdik Kahramanmaraş için, neleri daha iyi yapabileceğimizi, birlikte daha güçlü nasıl olabileceğimizi gördük. Bununla ilgili bir anlaşma yaptık ve yola çıktık.




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