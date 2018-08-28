Balıkçı esnafı sezonun açılmasını bekliyor

Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yer alan balık pazarındaki esnaf, özellikle yaz sezonunda balık satışlarının azlığından yakınıyor. Bir hafta sonra başlayacak balık sezonuyla birlikte satışların artacağı, fiyatların ise düşeceğini söyleyen balıkçı İbrahim Sarı, Kahramanmaraşlıları balık yemeğe davet etti. Balığın türüne göre fiyatının da farklı olduğunu söyleyen Sarı, 25 liradan başlayan fiyatların mevsim nedeniyle yüksek olduğunu ve denizden çıkan balığın beklendiğini söyledi. Sarı, “Bir hafta sonra balık sezonunun açılmasını bekliyoruz. Az da olsa balıklarımız var ancak fiyatlarımız yüksek. Sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Balıklarımızın kilosu ise 25 lira ile 40 lira arası satılıyor. Alabalığın kilosu 20 kilo, levrek 35 lira civarlarında yer alıyor. Kahramanmaraş’ta yaz sezonunda az da olsa balık satışı yapabiliyoruz" dedi.