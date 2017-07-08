Kahramanmaraş’ta Mutfak Müzesi açılışı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’ye karşı yurt içi ve yurt dışında tezgahlanmak istenen oyunlar olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de Suriyeliler üzerinden yürütülmeye çalışılan provokasyonun aslında kendilerini Astana’da masadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olacağına dikkati çeken Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Ülkemizde bulunan muhacirler, misafirler, bizim misafirimizdir. Ancak ülkemizin adetlerine, geleneklerine; örfüne, adetine ve yasalarına saygılı olmak ve bağlı olmak zorundadırlar. Türkiye’de hiç kimsenin muhacir olsun, yerli olsun, suç işleme özgürlüğü yoktur. Türkiye’de suç işleyen hiç kimse de sorgusuz, sualsiz bırakılmaz. Eskişehir’de olaylar oldu. Ankara’da oldu, Ankara Yenimahalle’de oldu ve Sakarya’da oldu. Şimdi Ankara’daki çok ilginçtir, bıçaklanan bir Türkmen muhacir genç ama muhacirler bir Türk gencini bıçakladı diye kitleler galeyana getirilip başkentimizde Ankara’nın Yeni mahallesinde kitleleri harekete geçirdiler ve sonra Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi bu kışkırtmaların sosyal medya üzerinden, twetter hesaplarından ona benzer hesapların yapıldığını tespit etti. İşin ilginç tarafı, bu hesapların kışkırtmayı yapan provokasyon, manipülasyon yapan bu kişilerin yarıdan çoğu yurt dışı menşeliydi. Bu bize aynen gezi olaylarını hatırlatıyor. Dolayısıyla bizim milletimiz 6 yıldan beri Suriyelileri, başkaca da bulunan Iraklı muhacirler var, Filistinli var, Mısırlı var, Libyalı var, Afgan var; bütün bunları muhacir olarak gördü. Asla mülteci olarak görmedi. Ve kendisi ev sahibi zihniyetiyle hareket etti. Bunu bütün muhataplarımıza biz övünerek söylüyoruz. 3 milyon 50 bin Suriyeli var, bunun 280 bini geçici barınma merkezlerimizde, geri kalan 2 milyon 800 bine yakın bizim sokaklarımızda, bizim insanlarımızın himayesinde, bizim insanımızın hoş görüsüyle aramızda yaşıyorlar. Evet, bizim milletimiz ekmeğini, işini, aşını paylaştı. Ancak bu kışkırtmalar hadisenin sonuna geldiğimiz şu süreçte Türkiye’yi Astana’da masadan kaldırtmak amaçlı olabilir" dedi.