Başbakan Yardımcısı Kaynak, Kahramanmaraş’ta

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projeleri yerinde inceleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, projeler hakkında Belediye Başkanı Necati Okay’dan bilgi aldı. İlk olarak bölgede bir ilk olan Tematik Mutfak Müzesi’nde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, mutfak müzesinin Kahramanmaraş’ın yemek kültürüne olan değerin bir yansıması olacağını kaydetti.

Mutfak müzesinin tarihi Kahramanmaraş ev kültürünü tamamıyla yansıttığını ifade eden Kaynak, bu kültürün gelecek nesillere taşınmasından duyduğu memnuniyeti de ayrıca dile getirdi.

Mutfak müzesinin ardından Yahya Kemal Mahallesi’ne yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bu güzel projenin başarılı sporcular yetiştirmesini temenni etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her iki projenin de tamamlanarak açılışa gün saydığını hatırlatarak Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’a bilgiler verdi. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerleri yansıtacak projelere imza attıklarını kaydeden Başkan Okay, bu çalışmaların başında da konak restorasyon çalışmaları geldiğini aktardı.

Konak restorasyon çalışmalarının ilkini de mutfak müzesi ile tamamladıklarını anlatan Başkan Okay, bu çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Ayrıca sosyal belediyecilikte de ön plana çıktıklarını hatırlatan Başkan Okay, Yahya Kemal mahallesine yapılan havuzun bir başlangıç olduğunu aktardı. Dulkadiroğlu’nun farklı bölgelerinde kapalı ve açık yüzme havuzları projelendirdiklerini anlatan Başkan Okay, kısa sürede bu projelerinde başlayacağını müjdeledi.