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14 Nisan 2017 18:17

Başbakan Yardımcısı Kaynak: “(Kılıçdaroğlu’nun törenle karşılanması) Mahşeri vicdan rahatsız oldu”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığında törenle karşılanmasıyla ilgili olarak, "Benim gördüğüm kadarıyla mahşeri vicdan bundan rahatsız oldu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: “(Kılıçdaroğlu’nun törenle karşılanması) Mahşeri vicdan rahatsız oldu”

14 Nisan 2017 18:17


Kaynak, Dulkadiroğlu Belediyesi’ne yaptığı ziyarette hiç kimsenin kanundan daha üstün olmadığını belirterek, "Hiçbir erk bundan üstün değildir. Üzerindeki üniformadan hiç kimseye farklı imtiyazlı bir işlem yapma yetkisi vermez. Genelkurmay Başkanlığımız bu sabah açıklama yaptı bu karşılama töreniyle ilgili. Gerekli hukuki incelemeleri başlattı. Neticesini beraberce bekleyelim" dedi.


Kaynak şöyle devam etti:


"Hep beraber şunu gördük; bu yapılan karşılamada sayın Kılıçdaroğlu’nun yerinde ben olsaydım derdim ki ’arkadaşlar teşekkür ederim böyle bir hazırlık yapmışsınız ama seçim yasakları başladı. Ben de hukuka saygı olarak bu karşılama merasiminde sadece sizlere merhaba deyip geçerim’ derdim. Ama maalesef bizlere hukuk dersi verenler, ahlak dersi verenler kendileri bu yasaları çiğnemekte bir beis görmüyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla mahşeri vicdan bundan rahatsız oldu. Kamuoyu vicdanı bundan rahatsız oldu. Genelkurmay Başkanımız da gerekli çalışmaları yapacaktır. Neticesini hep beraber göreceğiz.”




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