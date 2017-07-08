Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Dulkadiroğlu Belediyesinin restore ettirdiği tarihi Mutfak Müzesinin açılışına katıldı. Kaynak, burada basın mensuplarına Sakarya’da hamile kadının tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğuyla öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu. Suriyelilerin suç işleme oranlarının çok düşük olduğunu dile getiren Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Maalesef ülkemizin şuanda en sıcak, en yakıcı meselesini konuşmuş oluyoruz. Şuanda Suriye’de yeni yeni çözümler konuşuluyor ve şekillenirken ve Suriye’de çözüm için Kazakistan’ın Başkenti Astana’da uzun süreden beri görüşmeler sürerken ve bu görüşmeler esnasında da masada Türkiye varken maalesef bu hadiseler ortaya çıkıyor. Dün Sakarya’daki örnek maalesef son örnekti. İnşallah en son örnek olur. Ama oradaki yaşanan hadise, kime karşı yapılırsa yapılsın; Türk’e, Arap’a, Suriyeliye hiç fark etmez. İnsanlığın, vicdanın bittiği yerdir, vahşetin en yüksek boyutudur. 9 aylık hamile bir hanım, karnında 9 aylık bir bebek var, 10 aylık bir çocuğu var ve kendisi 2 cani tarafından maalesef katledildiler. Tecavüz edilmiş ve katledilmiş vaziyette o masum insanlar yok edildiler. Şimdi Suriye’den kaçanlar da zaten tecavüze uğramamak için, zaten katledilmemek için kaçmışlardı" dedi.

"Türkiye’de hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok" diyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlardan dolayı gerçekten derin üzüntü yaşadık. Gerçekten duygularımız karmakarışık oldu. En son Sakarya’da meydana gelen olay da maalesef hiç tahayyül bile etmek istemediğimiz bir hadise haline dönüştü. Ben rahmet diliyorum oradaki katledilen kardeşimize. İnşallah şehit hükmündedir, karnındaki bebeğiyle katledilmiştir. 10 aylık masum yavrusuyla katledilmiştir. Bunu yapmanın, bu harekete maruz kalanın her kim olursa olsun kabullenecek bir hadise değildir. Tekrar ediyorum, Türkiye’de hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. O suç işleme eğiliminde olan ya da suç işleyenler yargı önüne çıkarılıyorlar. Suç işleme oranları Suriyeli kardeşlerimizin suç işleme oranları yüksek bir oran değil. İstenir ki hiçbir insan suç işlemesin" ifadelerini kaydetti.