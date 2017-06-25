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25 Haziran 2017 13:09

Başbakan Yardımcısı Kaynak: "Yerel yönetimlerimiz halkla bütünleşmeyi en iyi bilen belediyelerdir"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Gerçekten bizim yerel yönetimlerimiz bütün Türkiye’de olduğu gibi belediyeciliği en iyi bilen belediyelerdir.

Başbakan Yardımcısı Kaynak:

25 Haziran 2017 13:09

Halkla bütünleşmeyi, kucaklaşmayı en iyi bilen belediyelerdir" dedi.


Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın katılımıyla, 4 bin vatandaşa kahvaltı ikramında bulundu. Bayram namazını kılmak için Türkiye’nin en büyük üçüncüsü camisinde saf tutan binlerce vatandaş, namazın ardından kahvaltı sofrasında buluştu.


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı’nda ortaya çıkan tabloyu mutlulukla seyrettiğini belirtti. Böyle güzel bir atmosferi oluşturduğu için Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür eden Kaynak, şunları kaydetti:


"Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin, bütün vatandaşlarımızın, milletimizin, İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum. Rabbime hamdolsun bizi bayrama, bayram sabahına kavuşturdu. Gerçekten bizim yerel yönetimlerimiz bütün Türkiye’de olduğu gibi belediyeciliği en iyi bilen belediyelerdir. Halkla bütünleşmeyi, kucaklaşmayı en iyi bilen belediyelerdir. Halkımızın milli günlerinde, dini günlerinde, sevince ortak etmeyi bilen, ortak olan, ortaklaştıran belediyelerimizdir. Kahramanmaraşımızın ve Türkiyemizin en büyük camilerinden birinde bu sene Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek Bey’in bayram kahvaltısında bir arada olduk. Şu manzarayı gördüğümüzde etkilenmemek mümkün değil. Burada binlerce kardeşimiz bayram namazı eda ettiler ve kahvaltıda buluştular. Ben başkanımıza teşekkür ediyorum böyle bir geleneği başlattığı için. Tabi şu anda Dulkadiroğlu Belediyemiz de benzer bir program icra ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


Ramazan Bayramının İslam dünyasının barış, huzur ve kardeşliğine de vesile olması temennisinde bulunan Kaynak, sözlerini şöyle tamamladı:


"Bu bayram vesilesiyle şehadete uğurladığımız şehitlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Onlar sayesinde biz şu anda bu alanda güvenli bir şekilde ibadetimizi yaptık, namazımızı kıldık ve kahvaltımızı, bayram kutlamamızı yapıyoruz. Şu anda çok zor şartlarda, zirvelerde, ya da mağaralarda polisimiz, askerimiz, bütün güvenlik güçlerimiz korucularımız görevlerini yapıyorlar. Ben rahmete uğurladıklarımız için, şehadete uğurladıklarımız için bir kez daha minnet duygularımı ifade ediyorum. Onların ailelerine şunları söylemem lazım. Bugüne kadar o şehitlerimiz, onların çocuklarıydı, artık milletimizin çocukları oldular. Onlarda, şehit annesi, şehit babası oldular. Bu çok büyük bir gurur. Allah milletimize devletimize zeval vermesin. İnşallah bugün bu kubbe altında, teravihlerimizi, Ramazan oruçlarımızı idrak edelim. Bir kez daha aziz milletimizin bayramı kutlu olsun."




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