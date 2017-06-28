Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 18:48

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Afrin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi gerekir”

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Mardin’in Derik ilçesinde teröristlerce bırakılan mayına basması sonucu gazi olan Mustafa Nacar’ı baba ocağında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “Afrin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi gerekir”

28 Haziran 2017 18:48


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için geldiği Kahramanmaraş’ta, terör Gazisi Mustafa Nacar’ı ziyarete ederek, son durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Gazi Mustafa Nacar’a umre müjdesi veren Kaynak, “Gazilerimizi ve şehit ailelerimizi sırasıyla hacca gönderelim, bu yıl böyle bir uygulama başlandı. Kurban bayramından sonra ilk kafile sakin oluyor. Sen hazırlan inşallah, seni umreye gönderelim bizim hediyemiz o olsun” dedi.


Ardından Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tarihi mutfak müzesine inceleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada Dulkadiroğlu belediye Başkanı Necati Okay’dan bilgi aldı.


Ziyaretleri sonrası Arfin’de yaşanan terör olayları hakkında açıklama yapan Kaynak, Azez, Mare, El bab ve İdlib’in güvenliğini garanti altına almak için, Arfin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.


Kaynak, “El Bab’ın en yüksek hakim tepesinde akil tepede bir Jandarma üssü inşa ediyoruz AFAD olarak üssümüz tamamlanmak üzere. Dolayısıyla El Bab’ın yine kendi Jandarmalarıyla kendi Polisleri ile sağlamak ve inşa ettiğimiz üs vasıtasıyla da bölgenin genel güvenliğini sağlamak El Bab’ın genel güvenliğini sağlamak durumundayız. Bölgenin stabil hale gelmesi için gayretler devam ediyor, ancak bölgenin stabil hale gelmesinin benim şahsi fikrim itibariyle Arfin bölgesinin teröristlerden terör unsurlarından temizlenmesi gerekir. Türkiye’nin gerek Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız vasıtasıyla, muhataplarımız ile bu hususta çalışmalarımız sürüyor. Çünkü Astana’da yapılan görüşmelerde Türkiye’nin bu güvenli bölge fikri böylece hayata geçirilecek. İdlib bölgesinin de bölgenin güvenliğinin TSK’nın sağlaması, o çatışmasızlığın Türk Silahlı Kuvvetlerince sağlanması idame edilmesi beklentisi var. Bütün bunlar için Afrin bölgesinin hem Türkiye’nin sınır güvenliği bakımından Kilis ve Hayat sınırımızdalar, hem bölgenin güvenliği açısından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa kimse ne Azez’in güvenliğini garanti edebilir, ne Mare’nin güvenliğini kimse garanti edebilir, ne El Bab’ın güvenliğini kimse garanti edebilir, ne de İdlib’in güvenliğini kimse garanti edebilir. Türkiye’nin bu husustaki diplomatik çalışmaları da sürmektedir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    43°C
KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:00
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:40
  • Akşam :20:06
  • Yatsı :21:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!