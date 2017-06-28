Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak için geldiği Kahramanmaraş’ta, terör Gazisi Mustafa Nacar’ı ziyarete ederek, son durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Gazi Mustafa Nacar’a umre müjdesi veren Kaynak, “Gazilerimizi ve şehit ailelerimizi sırasıyla hacca gönderelim, bu yıl böyle bir uygulama başlandı. Kurban bayramından sonra ilk kafile sakin oluyor. Sen hazırlan inşallah, seni umreye gönderelim bizim hediyemiz o olsun” dedi.

Ardından Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan tarihi mutfak müzesine inceleyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada Dulkadiroğlu belediye Başkanı Necati Okay’dan bilgi aldı.

Ziyaretleri sonrası Arfin’de yaşanan terör olayları hakkında açıklama yapan Kaynak, Azez, Mare, El bab ve İdlib’in güvenliğini garanti altına almak için, Arfin bölgesinin terör unsurlarından temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak, “El Bab’ın en yüksek hakim tepesinde akil tepede bir Jandarma üssü inşa ediyoruz AFAD olarak üssümüz tamamlanmak üzere. Dolayısıyla El Bab’ın yine kendi Jandarmalarıyla kendi Polisleri ile sağlamak ve inşa ettiğimiz üs vasıtasıyla da bölgenin genel güvenliğini sağlamak El Bab’ın genel güvenliğini sağlamak durumundayız. Bölgenin stabil hale gelmesi için gayretler devam ediyor, ancak bölgenin stabil hale gelmesinin benim şahsi fikrim itibariyle Arfin bölgesinin teröristlerden terör unsurlarından temizlenmesi gerekir. Türkiye’nin gerek Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız vasıtasıyla, muhataplarımız ile bu hususta çalışmalarımız sürüyor. Çünkü Astana’da yapılan görüşmelerde Türkiye’nin bu güvenli bölge fikri böylece hayata geçirilecek. İdlib bölgesinin de bölgenin güvenliğinin TSK’nın sağlaması, o çatışmasızlığın Türk Silahlı Kuvvetlerince sağlanması idame edilmesi beklentisi var. Bütün bunlar için Afrin bölgesinin hem Türkiye’nin sınır güvenliği bakımından Kilis ve Hayat sınırımızdalar, hem bölgenin güvenliği açısından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa kimse ne Azez’in güvenliğini garanti edebilir, ne Mare’nin güvenliğini kimse garanti edebilir, ne El Bab’ın güvenliğini kimse garanti edebilir, ne de İdlib’in güvenliğini kimse garanti edebilir. Türkiye’nin bu husustaki diplomatik çalışmaları da sürmektedir" dedi.