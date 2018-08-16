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16 Ağustos 2018 09:02

Başkan Bozdağ’dan ABD malına boykot çağrısına tam destek

ABD’nin Türkiye’ye yönelik başlattığı ekonomik saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “ABD’nin elektronik ürünlerini boykot edelim” çağrısına Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ kayıtsız kalmadı.

Başkan Bozdağ’dan ABD malına boykot çağrısına tam destek

16 Ağustos 2018 09:02


ABD’nin elektronik ürünlerini protesto ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu belirten Başkan Bozdağ, kullandığı İphone telefonu protesto amacıyla elden çıkararak yerine Samsung cihazı kullanmaya karar verdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bugün Türkiye’ye yönelik esas tehlike ABD’den gelmektedir. Türkiye’nin tüm iyi niyetine rağmen ABD’nin düşmanca tavır sergileyip direk Türkiye’nin milli egemenliğine ve milli bütünlüğüne hedef almıştır. Ülkemiz dostluk ve iyi niyet kapsamından elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Fakat Amerika bütün bunlara rağmen düşmanlığına devam etmektedir. Bizde Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına uyarak mevcutta kullandığım İphone telefonumu Samsung’la değiştirdim. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyorum" dedi.




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