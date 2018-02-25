Başkan Çeleğen, düzenlediği basın toplantısında, hakkında çıkan iddiaların kanıtlanması durumunda görevinden istifa edeceğini söyledi.

CHP Grup Başkanı Vekili Özgür Özel’in açıklamalarının ulusal ve yerel medyada yer almasıyla birlikte gazetecilerle bir araya gelen Ekinözü Belediyesi Başkanı Çeleğen, "Bugün şahsım ile ilgili önce ulusal ve yerel medyada yer alan aslı astarı olmayan haberlere rastladık. Daha önce Ekinözü Belediyesi’nde 4 dönem hesap işleri müdürlüğü yapmış bir kişi tarafından iftiraya uğradık. Bizde artık bıçak kemiğe dayandığı için bunları açıklamak zorunda kaldık. Ben Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi mezunuyum, sizde Ekinözü’nde bir kamuoyu listesi yapın 36 yıllık kamu çalışanı olarak ben bir lira para yemişsem belediye başkanlığımdan istifa edeceğim" dedi.

Şikayet üzedirine İçişleri Bakanlığından müfettişler geldiğini ve soruşturma izni çıkmadığını söyleyen Başkan Çeleğen, "Ama bu kişi iftira atmaya devam etti. Hiç bu iftiraların bizimle ilgisi alakası yoktur. Tabi biz Ekinözü Belediyesi olarak asılsız iddialarda bulunan ulusal ve yerel basını mahkemeye vereceğim. Bu iddiaları ne Cumhurbaşkanımız ne de İçişleri Bakanımız kabul etmez. Bu iddiaların aslının çıkması halinde istifa edeceğim” diye konuştu.