Belçika’nın Mechelen şehrinde 15-16 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen Şehirler ve Küresel Göç konferansı için Belçika’ya giden Başkan Erkoç, burada bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

Başkan Erkoç ilk olarak Belçika Brüksel Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’yı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Belçika SKM Genel Koordinatörü Basir Hamarat ve yönetimi ile istişarelerde bulunan Başkan Erkoç,

Mechelen kentinde Lamot Kongre ve Kültür Merkezi’nde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler işbirliği ile düzenlenen Şehirler ve Küresel Göç konulu konferansa katıldı.