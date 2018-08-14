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14 Ağustos 2018 07:36

Başkan Erkoç belediye otobüslerini denetledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, belediye otobüslerine binerek denetim yaptı.

Başkan Erkoç belediye otobüslerini denetledi

14 Ağustos 2018 07:36


Başkan Erkoç, Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Deliktaş ile birlikte kentte hizmet veren halk otobüslerini denetledi. Erkoç’un denetimleri otobüs içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Başkan Erkoç, denetimlerde otobüslerin klima ve kamera sistemlerini incelemesi, yolcular ve şoför ile sohbeti görülüyor. Vatandaşlar ile sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç, daha sonra otobüs şoförü ile bir müddet konuştuktan sonra otobüsten ayrıldı.


Belediyeye bağlı kurum denetimlerinin Başkan Erkoç tarafından, farklı zamanlarda uygulanacağı yapılacağı öğrenildi.




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