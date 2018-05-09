Başkan Erkoç, "Hizmetlerimize devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, sera ve atölyelerde incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi başkanlığı bünyesinde hizmet veren sera ve atölyeleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Erkoç, Kahramanmaraşlılara hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz demeden gayret ettiklerini söyledi.

Sera ve atölyeleri incelemesinin ardından Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelleri ile bir araya gelen Başkan Erkoç şunları söyledi: “Gönül almak, teşekkür etmek, sevgi gösterisinde bulunmak için Allah’ın bize armağan ettiği en güzel şeydir çiçekler. Gönüllerine ve sevgilerine layık olmaya çalıştığımız kıymetli vatandaşlarımız ve kahraman şehrimiz için çiçek yetiştirilen seramızda ve atölyelerimizde incelemelerde bulunduk.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızda personellerimizle yaptığımız ve planladığımız projelerimizle ilgili istişare toplantısını gerçekleştirerek projeler üzerinde görüştük. Kalbimizde ve zihnimizde hizmet aşkı olan kıymetli vatandaşlarımız için hizmetlerimize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz” diye konuştu.