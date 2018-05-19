Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 15:17

Başkan Erkoç iftar çadırında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, iftar çadırında vatandaşlarla bir araya gelerek yemek dağıttı.

Başkan Erkoç iftar çadırında

19 Mayıs 2018 15:17


Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Bahçevlievler Camii karşısına kurulan iftar çadırını ziyaret eden Başkan Erkoç, burada vatandaşlara yemek dağıtarak onlarla birlikte iftar yaptı.


İftar öncesi vatandaşlara hitap eden Başkan Erkoç, “Biliyorsunuz Filistin’de kardeşlerimiz zulüm altında, işkence altında ama onurlu bir direniş göstermekteler. Vatanları, toprakları için, inançları, imanları için belki de son yüzyılın en onurlu duruşunu göstermekteler. Onlara da dua edelim, mazlumlara da dua edelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif dünyadaki diğer mazlumların da kurtuluşuna vesile olur inşallah. Hepinize afiyet olsun dileklerimizi iletiyor, hayırlı iftarlar diliyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç