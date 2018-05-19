Başkan Erkoç iftar çadırında

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Bahçevlievler Camii karşısına kurulan iftar çadırını ziyaret eden Başkan Erkoç, burada vatandaşlara yemek dağıtarak onlarla birlikte iftar yaptı.

İftar öncesi vatandaşlara hitap eden Başkan Erkoç, “Biliyorsunuz Filistin’de kardeşlerimiz zulüm altında, işkence altında ama onurlu bir direniş göstermekteler. Vatanları, toprakları için, inançları, imanları için belki de son yüzyılın en onurlu duruşunu göstermekteler. Onlara da dua edelim, mazlumlara da dua edelim. Mübarek Ramazan-ı Şerif dünyadaki diğer mazlumların da kurtuluşuna vesile olur inşallah. Hepinize afiyet olsun dileklerimizi iletiyor, hayırlı iftarlar diliyorum” diye konuştu.