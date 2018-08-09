Başkan Güven Hurman nehrinde temizlik yaptı

Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven ve belediye temizlik görevlileriyle birlikte Hurman nehrine girerek 2 kilometre boyunca başta plastik atık olmak üzere cam ve şişe gibi atıkları topladı.

Piknik alanlarının temiz tutulması gerektiğini ve doğaya ait olmayan hiçbir şeyin doğaya atılmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Güven, "Arkadaşlarımızla birlikte Hurman Nehrine girdik ve 2 kilometre boyunca temizlik yaptık. Temizlik için suya girdiğimizde çuvallar dolusu plastik atık ve çöp topladık. Arkadaşlarımızla birlikte ulaşabildiğimiz noktaya kadar temizliğe devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan doğaya sahip çıkmasını ve kirletmemesini isteyen Güven, "Şuanda bulunduğumuz alan tam bir doğa harikası ve vatandaşlarımız piknik için buralara geliyor. Elbette piknik yapmak, aileleriyle birlikte iyi vakit geçirmek, bu güzel yerlere gelmek vatandaşlarımızın hakkı. Fakat pikniğimiz bittiğinde, insan eli ile gelen doğaya ait olmayan evsel, plastik atıkları temizleyelim. Çünkü bu alanlar bizim değil çocuklarımıza bırakacağımız emanettir. Çocuklarımıza temiz bırakmak zorundayız. Doğaya sahip çıkmalıyız" açıklamasında bulundu.