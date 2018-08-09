Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 10:25

Başkan Güven Hurman nehrinde temizlik yaptı

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediye meclis üyeleri ve temizlik personelleriyle birlikte Hurman Nehri’nde plastik ambalaj ve piknik atıklarını temizledi.

Başkan Güven Hurman nehrinde temizlik yaptı

09 Ağustos 2018 10:25


Afşin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güven ve belediye temizlik görevlileriyle birlikte Hurman nehrine girerek 2 kilometre boyunca başta plastik atık olmak üzere cam ve şişe gibi atıkları topladı.


Piknik alanlarının temiz tutulması gerektiğini ve doğaya ait olmayan hiçbir şeyin doğaya atılmaması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Güven, "Arkadaşlarımızla birlikte Hurman Nehrine girdik ve 2 kilometre boyunca temizlik yaptık. Temizlik için suya girdiğimizde çuvallar dolusu plastik atık ve çöp topladık. Arkadaşlarımızla birlikte ulaşabildiğimiz noktaya kadar temizliğe devam edeceğiz" dedi.


Vatandaşlardan doğaya sahip çıkmasını ve kirletmemesini isteyen Güven, "Şuanda bulunduğumuz alan tam bir doğa harikası ve vatandaşlarımız piknik için buralara geliyor. Elbette piknik yapmak, aileleriyle birlikte iyi vakit geçirmek, bu güzel yerlere gelmek vatandaşlarımızın hakkı. Fakat pikniğimiz bittiğinde, insan eli ile gelen doğaya ait olmayan evsel, plastik atıkları temizleyelim. Çünkü bu alanlar bizim değil çocuklarımıza bırakacağımız emanettir. Çocuklarımıza temiz bırakmak zorundayız. Doğaya sahip çıkmalıyız" açıklamasında bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç