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20 Kasım 2017 13:19

Başkan Mahçiçek: İcat yapmaktan korkmayalım"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “İcat yapalım, icat yapmaktan korkmayalım” dedi.

Başkan Mahçiçek: İcat yapmaktan korkmayalım

20 Kasım 2017 13:19


Başkan Mahçiçek, Onikişubat İlçesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri’nde öğrenciler ile buluştu. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu söyleyen Mahçiçek, dış güçlerin gelişen Türkiye’den rahatsız olduğunu belirtti.


Öğrencilere hayat tecrübesini de anlatan Başkan Mahçiçek, tavsiye ve önerilerde bulundu. Mahçiçek, “Cumhurbaşkanımız diyor ya, o uzaya giden füzelerin yüzde 20’sini yapabiliyoruz yüzde 80’ini yapmamız lazım diyor. İşte o zaman daha büyük bir Türkiye olacağız. Bunlar etrafımızı ne kadar kuşatmış olurlarsa olsunlar, biz durmayacağız. Çünkü hepsi Türkiye’den rahatsız, Türkiye büyüyor, gelişiyor. İyi bir nesil geliyor arkadan daha iyi bir yetişen nesil geliyor arkadan, adamlar bunlardan rahatsız. Şimdi bakıyorsunuz Suriye’ye geliyorlar biz buradan DEAŞ’ı kovacağız diyorlar, DEAŞ’ı koruyorlar. Son tırlar ile onları korudukları gördünüz değimli hepsi yalan bunların. Türkiye’nin büyümesini istemeyen mesafe almasını istemiyorlar. Türkiye kendi sınırları içindeki bir Türkiye değil artık. Türkiye hinterlandı olan, etki alanı olan bir ülke, ondan rahatsızlar yani. Ama Türkiye büyüyor, etrafını ve etrafındaki ülkeleri de etkiliyor. Sizler de aslanlar gibi iyi bir şekilde okuyup gelecekte bu ülkeyi yöneteceksiniz. Daha iyi çalışıp buluş icat yapacaksınız. İcat yapmaktan korkmayalım, onlar bize her ne kadar icat çıkartma deseler de biz onlara kulak asmayalım icat çıkartalım” dedi.




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