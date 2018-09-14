İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Okay çevre temizliği yaptı

Dünya Çöp Toplama Günü nedeniyle Dulkadiroğlu Belediye Başkanı eline çöp poşetini alarak çöp topladı.


Dulkadiroğlu Belediyesi temizlik ve çöp toplama anlamında Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda çalışma yaptı. 7'den 70'e herkes Başkan Okay ile birlikte eline poşet alarak çevre temizliği yaptı.


İlçenin temizliğinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Okay, belediye bünyesindeki temizlik ordusunun gece gündüz görev yaptığını söyledi. Başkanı Okay, “Kahramanmaraş'ın en büyük mesire alanı olan Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda arkadaşlarımız ile birlikte çöpleri temizliyoruz. Çöp temizleme ve çevre duyarlılığıyla ilgili, insanlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Bu vesilelerle parklarımız ve ilçemiz daha da güzel olur inşallah. Biz çöp temizlemeyle ilgili iddialı bir belediyeyiz. Bunun yansımalarını da her zaman görüyoruz. Bizim temizlik ordumuz gece gündüz demeden ilçemizi daha temiz hale getirmek için çalışıyor” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.