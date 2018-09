Başkan Okay çevre temizliği yaptı

Dulkadiroğlu Belediyesi temizlik ve çöp toplama anlamında Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda çalışma yaptı. 7'den 70'e herkes Başkan Okay ile birlikte eline poşet alarak çevre temizliği yaptı.

İlçenin temizliğinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Okay, belediye bünyesindeki temizlik ordusunun gece gündüz görev yaptığını söyledi. Başkanı Okay, “Kahramanmaraş'ın en büyük mesire alanı olan Doğal Yaşam Mesire Alanı'nda arkadaşlarımız ile birlikte çöpleri temizliyoruz. Çöp temizleme ve çevre duyarlılığıyla ilgili, insanlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Bu vesilelerle parklarımız ve ilçemiz daha da güzel olur inşallah. Biz çöp temizlemeyle ilgili iddialı bir belediyeyiz. Bunun yansımalarını da her zaman görüyoruz. Bizim temizlik ordumuz gece gündüz demeden ilçemizi daha temiz hale getirmek için çalışıyor” diye konuştu.