Başkan Okay: "Gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapıyoruz"

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinde düzenlenen programda ilçedeki cami ve din görevlileriyle bir araya gelen Başkan Necati Okay, görev başında olduğu günden bu yana Dulkadiroğlu'nun en büyük yatırım projelerinden birini hayata geçirdiklerini ve gençlik merkezinde, ilçe açısından ihtiyaç duyulan toplantı, konferans ve seminer amaçlı kullanılabileceği geniş katılımlı organizasyonların, kısaca her türlü ihtiyaçlarının bu mekanda yapılabileceğini söyledi. Okay, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak amacımız sadece yol, asfalt, kaldırım, kilit parke yapmanın değil gençlerle ilgili sorumluluğumuzun farkındayız. Gençlerimize ve geleceğimize yatırım yapmamız gerekiyordu ve bu mekan bunların en önemlilerin bir tanesi artık diyebiliriz. Bölgedeki en büyük gençlik merkezi olarak ilçemizde ki gençlerimize hizmet verecek olan bu mekanda her türlü standart olacak inşallah. Gençlerimizi burada tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz çünkü burası kontrollü bir alan bu tip mekanlar olmadığı için gençlerimiz kafelere, kahvehanelere gidiyorlardı. İnşallah bundan sonra gitmeyecekler ve boş zamanlarını bu kontrollü mekanlarda geçirme imkanları olacaktır" dedi.

Gazipaşa ve Ferhuş Gençlik Merkezleri için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Okay, “Daha öncede söylediğim gibi hedefimiz yılsonuna kadar 20 bin öğrencimizi bu mekanda ağırlamak bununla ilgili okul idarelerimizle sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. Programı belirleyip öğrencilerimizi hızlı ve verimli şekilde belirli periyotlarda çeşitli organizasyonlarla burada toplayacağız. Yaptıklarımızı iyi anlatmak ve yeni dönemde de projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gençlik merkezlerimizin birincisi bu diğeri de Gazipaşa'da bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip atölye ve dersliklerin bulunacağı yer olacaktır. Fakat oradaki teknik sorunlar ve bazı aksaklıklardan dolayı biraz uzadı. Kısa zamanda orayı da açma niyetimiz var. Karacasu bölgesinde ihale ettiğimiz fakat içerisinden dere yatağı geçmesinden dolayı gecikme oldu ama onunda yakında inşaatına başlayacağız inşallah. Bunun duşunda gençlik spor bakanlığının yakında inşaatına başlayacağı külliye alanımızın 300 metre üstünde yapmayı planladığı gençlik merkezide var. Dolayısıyla bu 4 gençlik merkeziyle tüm ilçemize uzun yıllar ihtiyacını görecek çok rahat bir şekilde yetecek mekanları oluşturduk” diye konuştu.