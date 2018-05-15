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15 Mayıs 2018 12:48

Başkan Okay’dan mahalle temsilcilerine Dulkadiroğlu turu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Dulkadiroğlu merkez mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek ilçesine kazandırdığı projeleri yerinde anlattı.

Başkan Okay’dan mahalle temsilcilerine Dulkadiroğlu turu

15 Mayıs 2018 12:48


Başkan Okay mahalle temsilcilerini sırasıyla yapımı devam eden Doğukent Spor ve Yüzme Kompleksi, Kamu Külliyesi, Namık Kemal Gençlik Merkezi, Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, Bahtiyar Yokuşu, Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Değerler Müzesi ve Üdürgücü Konağı gezdirdi.


Dulkadiroğlu turu tamamlayan mahalle temsilcilerine teşekkür eden Başkan Necati Okay projelerle ilgili şunları söyledi:


“İlçemizin prestij projelerinden olan Doğukent Spor Kompleksi tamamlandığında Kahramanmaraş’ın bu alanda en büyük projesi olacak. Bu önemli projeyi partimizi mahallelerinde temsil eden değerli temsilcilerimize anlatarak projenin daha iyi anlaşılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Kamu Külliyesi projesi doğuya doğru gelişimin önünü açtı. Bu projemiz ilçemize değer üzerine değer kattı. İnşallah tamamlandığında bölgeye örnek olacak. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerini tek bir alandan karşılayabilecekler. Bu güzel projemizi de mahalle temsilcilerimizin yakından görmesini istedik” dedi.




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