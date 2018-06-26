Başkan Okumuş: " Türkoğlu’nu üçüncü metropol ilçe yapacağız"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un AK Parti seçim koordinasyon merkezinde düzenlediği programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cahit Sezal, Habibe Öçal, AK Parti İl Başkanı Ömer Bilal Oruç Debgici, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen, MHP İlçe Başkanı Mansur Metehan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, “Milletvekillerimiz, Ankara’da göreve başladıklarında hiç durmadan Ankara’ya gideceğiz. Daha önce bizlere yardımcı oldukları gibi, inşallah bundan sonrada gereken yardımları yapacaklarına inanıyorum. Çok büyük yatırımlarda kalmadı. Daha önce çok büyük yatırımlara destek verdiler. Hükümet konağımız, belediyemiz, yollarımız, hastanemiz, cezaevi, TOKİ gibi birçok yatırımlarımıza destek oldular. Biz geldiğimizde yüzde 75 oranında okulların yıkım kararı vardı. Celalettin abi de burada, İmran Kılıç hocamızda burada değerli vekillerimiz, onların sayesinde şuan yüzde 30’lara düştük. Bu dönemde yüzde 30’ları yüzde 0’a çekeceğiz inşallah. Türkoğlu’nu Kahramanmaraşımıza Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçesinden sonra 3. metropol ilçe yapacağız. Milletvekillerimizin ve sizlerin sayesinde, özellikle bu seçimlerde bizleri yalnız bırakmayan, milletvekillerimize, ilçe başkanımıza, il başkanımıza, özellikle kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, muhtarlarımıza, meclis üyelerine, en güzeli de sizlere, Türkoğlu’lu halkına çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun” dedi