Başkan Zabun: "26 şirketimiz en büyükler arasında"

KMTSO Başkanı Serdar Zabun, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında Kahramanmaraş’tan 16 şirketin yer aldığını söyledi.

4 şirketin listeye yeni girdiğini, geçen yıl listede bulunan 2 firmanın ise 2017’de liste dışı kaldığını belirten Zabun, “İlk 500 ve ikinci 500 olmak üzere toplam 26 şirketimiz en büyükler arasında bulunuyor” dedi.

Zabun, şunları kaydetti:

“Araştırmanın sonuçları incelendiğinde; üretimden satışların artışı, faaliyet karlarının yükselmesi son yılların en iyi performansını ortaya koymaktadır. 2017’nin büyüme rakamları, sanayi üretiminin ve istihdamın yükselişi ikinci 500 büyük şirketlerin performansına yansıdığını görüyoruz. Kahramanmaraş’tan 16 şirketimiz bu gurur tablosu içerisinde yer almıştır. Bu sene listeye 4 yeni şirketimiz girdi. Ancak, geçen yıl listede bulunan 2 firmamız 2017’de liste dışı kaldı. İlk 500 ve ikinci 500 olmak üzere toplam 26 şirketimiz en büyükler arasında bulunuyor. Bu da kentimiz için çok büyük bir övünç kaynağıdır.”

Yeni yönetim modeli ile ekonomide Türkiye’nin küresel aktör olma sürecinin hız kazanacağını belirten Zabun, “Türkiye artık zor günleri geride bırakmıştır. Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatarak koşmaya devam etmeliyiz. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Kahramanmaraş ekonomide birçok sektörde lider konumuyla çok önemli başarılara imza atmıştır. Bugün, ekonomide yeni kahramanlık hikayeleri yazan şirketlerimizi gönülden kutluyorum. Ülkemize yatırım yapan, insanımıza istihdam sağlayan sanayici ve iş adamlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum. En büyük 1000 şirket arasında en çok şirketi bulunan iller sıralamasında Kahramanmaraş 8. Sıradaki yerini koruyor. Bu gururu bizlere yaşatan sanayi kuruluşlarımızın başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.