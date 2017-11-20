Başkanlar Dulkadiroğlu için buluştu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş’ta belediye başkanlığı yapan Hacı Ali Özel, Ahmet Uncu, Ali Sezal ve Mustafa Poyraz ile Mutfak Müzesi’nde bir araya geldi.

Dulkadiroğlu’nun geleceğini şekillendirecek hizmetlere imza atmak adına önemli çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Okay, bu noktada geçmişten ders ve tecrübe edinmek adına eski belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini aktardı.

Bu gibi istişare toplantılarını önemsediklerini kaydeden Başkan Okay, "Hizmet sürecimizde yaptığımız ve yapacaklarımız projeler hakkında eski belediye başkanlarımızla birlikte bir istişare yaptık. Değerli başkanlarımızın tecrübelerinden faydalanmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Ortaya koyduğumuz ve koymamız gereken projeler hakkında onların görüş ve önerilerini aldık. Bunun Kahramanmaraşımız için çok önemli olduğunu biliyoruz. Kıt kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirme adına da bu istişarenin önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli başkanlarımız her türlü birikimlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaştılar” şeklinde konuştu.

Eski başkanlardan Ali Sezal ise siyasetten artık uzaklaştıklarını ancak hala halkın içerisinde bulunduklarını ifade ederek, “Kahramanmaraş’ımızın menfaati nedeniyle böyle bir istişare çalışması yapmak son derece önemlidir. Neler doğru, neler yanlış bunları tartıştık. Belediyeyi tenkit etmek için işin içerisinde olmak gerekir. Bilmediğimiz bu konularla ilgili de başkanımız bizleri bilgilendirdi. Başkanımızın anlattığı konulardan son derece memnun oldum. Bazı şeyler yapılıyor, çok geniş bir ufuk olduğunu da gördüm” diye konuştu.

Sezal, Kahramanmaraş’ın geleceğinin de turizmde saklı olduğunu sözlerine ekledi.

Eski belediye başkanı Ahmet Uncu da toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

“Sokakta bizleri tanıyan vatandaşlarımız yeni yöneticilerin bizlerin fikirlerinin alınıp alınmadığını sorguluyordu. Biz de bu düşünceye karşılık yöneticilerin yoğun programlarından bahseder ve fırsat bulunamadığını dile getirirdik. Ancak Necati başkan bu düşünceyi yerine getirerek bizlerle bir istişare toplantısı yaptı. Ben bunun devam edeceği inancındayım. Benim bu istişarede tavsiyem şunlar oldu: Belediyecilik çalışmalarında en öncelikli hizmet imardır, ardından ulaşım ve turizm gelmektedir. Özellikle turizmin Kahramanmaraş için çok büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Necati başkanımız bununla ilgili gerekli adımları atıyor. Bugün içerisinde bulunduğumuz mutfak müzesini ve bu gibi konakları onararak turizmin hizmetine sunuyor. Ben kendisine bu düşüncelerimize kulak verdiği için teşekkür ediyorum.”