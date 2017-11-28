Baz istasyonlarındaki aküleri çalan hırsız yakalandı

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde bulunan bir telefon iletişim şirketine ait baz istasyonundan 3 adet akü çalındı. Her biri 50’şer kilogram ağırlığında olan ve tahmini değeri 6 bin TL olan aküleri çalan kişi kayıplara karıştı. Olay yeri çevresinde araştırma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren sahsın kim olabileceği yönünde araştırma yaptı. Benzer şekilde hırsızlık yapabilecek şüphelilerin takibini yapan polis, Aslanbey Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçesinde çalınan akülerden bir tanesini buldu. Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, 19 yaşındaki Ramazan Y.’yi evinin çevresinde kısa süreli kovalamaca sonrası yakaladı.

Gözaltına alınan Ramazan Y., emniyette alınan ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Ele geçirilen akü şirket sahiplerine teslim edildi. Çalıntı diğer akülerin yerini tespit eden polis, aküleri alan hurdacıyı ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Akü hırsızının tanesi 2 bin TL olan baz istasyonu akülerini 100’er TL’ye sattığı belirlendi.