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27 Kasım 2017 12:15

Bekar evine uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş’ta bekar evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bekar evine uyuşturucu operasyonu

27 Kasım 2017 12:15


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Takip edilen bir bekar evine de saat 23.00’da operasyon yapıldı. Operasyonda 8 paket halinde satışa hazır 36 adet ecstasy uyuşturucu hap ve satışa hazır 16 paket halinde 484 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu kullanıcısı biri bayan 3 kişinin ifadesi alınırken, uyuşturucu ticareti yapmaktan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyonda içerisinde esrar maddesi olan uyuşturucu saklama kabı ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi de ele geçirildi.




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