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04 Eylül 2018 22:24

Biber yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta biber yüklü kamyon ile bir otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Biber yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

04 Eylül 2018 22:24


Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu çiğli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cuma Ali E. idaresindeki 02 DC 353 plakalı biber yüklü kamyona 46 AAT 662 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kaza sonrası, kamyonun kasasında bulunan biber torbaları yola savruldu.


Kazada otomobil hurdaya dönerken, kamyon sürücüsü Cuma Ali E. ile 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada, yola savrulan biber torbaları ise çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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