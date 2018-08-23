Bingöl’deki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Bingöl- Solhan yolu Şeref mevkisinde dün kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı. Bitlis’te Jandarma Özel Harekat polisi olan oğullarını ziyarete giden Yıldırım ailesinin içinde bulunduğu 46 D 9898 plakalı otomobilde hayatını kaybeden Eyüp, İmirza ve Adalet Aslener Yıldırım’ın cenazeleri memleketleri Afşin ilçesine getirildi.

3 kişinin cenazesi, Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Karagöz Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.