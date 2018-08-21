Bir bayrama daha buruk girdiler

21 bin kişinin yaşadığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde ikamet eden Suriyeli ve Türkmenler Kurban Bayramı namazında bir araya geldi.

Barınma merkezinde bulunan 4 ayrı camide bayram namazı için toplanan Suriyeli ve Türkmenli sığınmacılar, ülkelerinde yaşanan savaşın bitmesi ve tekrar evlerine dönmek için hep birlikte dua ettiler.

Bayram namazı sonrası konuşan cami imamı Kerim Beyatlı, “Türkiye’DEN Allah razı olsun. Hiç kimseyle sıkıntımız yok. kardeşlerimiz ile birlikte geldik bayram namazımızı kıldık ve bayramlaştık. Türkiye’den bu dünya ve öbür dünyadan Allah razı olsun” diye konuştu.

Savaş sonrası Arap devletlerinin kendilerine yüz çevirdiğini kaydeden Musa Zalaya ise, “Irak Türkmeniyim Tel-Afer’den buraya geldik. Allah razı olsun Türk milletinden. Herkes bizi kucakladı. Herkese çok teşekkür ederim. Irak’ta kalan milletime selam olsun. Onlara Allah feraha çıkartsın, bizim orada başımıza çok iş geldi. Orada darlıkta kalan çok milletimiz var. Arap devleti bizi orada tutmadı. Bizi Türkiye devleti tuttu biz onlardan çok razıyız. Dünyadaki bütün Türk var işitsin sesimizi Türkmenler Irak’ta çok darda. Bıraksalar biz gideriz, vatanımıza ama hepsi talan oldu. Geldi Amerika, Irak devleti ve İŞİD bizi vurdu ve hakkımız talan oldu. İnşallah sesimizi herkes duyar” dedi.