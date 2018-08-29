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29 Ağustos 2018 13:53

Bisiklet hırsızları kamerada

Kahramanmaraş’ta 13 bisiklet çalan yaşları küçük 2 kişi, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bisiklet hırsızları kamerada

29 Ağustos 2018 13:53


Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son aylarda çalınan bisikletlerle ilgili operasyon yapıldı.


Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri özellikle apartman boşluklarından çalınan bisikletler üzerine geniş kapsamlı operasyon yaptı. Olay yeri ve çevresindeki kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, yaşları 12-15 arası olan şüpheli çocukların olayları gerçekleştirdiğini belirledi. Yaşları küçük 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri yaptıkları çalışmada çalıntı 13 bisikleti ele geçirdi. 5 bisikletin sahibi bulunup teslim edilirken, 8 bisikletin sahibi henüz ortaya çıkmadı.


Öte yandan binaların güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların, apartmanlara girerek bisikletleri sürerek dışarı çıktığı görülüyor.




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