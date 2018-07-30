Bisiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

İlginç kaza, Abdulhamidhan Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Pınarbaşı’na gezmeye giden M.O. ve M.G. isimli gençler, Güvenlik Caddesi’nden Pınarbaşı’na inişin olduğu kısma geldiklerinde kendilerini taşıyan bisikletin hızlanmasına engel olamadı. Freni tutmayan bisiklet, rampada daha da hız kazanarak park halindeki 34 BLG 272 plakalı park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan gençlerden biri, otomobilin arka camına düşerek camın patlamasına neden oldu. Diğer genç ise, kendisini asfalt zeminde buldu. Ziyaretçilerin gözlerinin önünde yaşanan ilginç kazada, M.O. ve M.G. isimli gençler yaralandı. Yaralı gençlere ilk müdahalede çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz gençlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bisikletin çarpması sonucunda büyük hasar gören otomobilini görenler ise, uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi.