Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 09:58

Bisiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün durduramadığı bisikletin park halindeki otomobile çarpması sonucunda yaşanan kazada, 2 kişi aralandı.

Bisiklet, park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

30 Temmuz 2018 09:58


İlginç kaza, Abdulhamidhan Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Pınarbaşı’na gezmeye giden M.O. ve M.G. isimli gençler, Güvenlik Caddesi’nden Pınarbaşı’na inişin olduğu kısma geldiklerinde kendilerini taşıyan bisikletin hızlanmasına engel olamadı. Freni tutmayan bisiklet, rampada daha da hız kazanarak park halindeki 34 BLG 272 plakalı park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan gençlerden biri, otomobilin arka camına düşerek camın patlamasına neden oldu. Diğer genç ise, kendisini asfalt zeminde buldu. Ziyaretçilerin gözlerinin önünde yaşanan ilginç kazada, M.O. ve M.G. isimli gençler yaralandı. Yaralı gençlere ilk müdahalede çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz gençlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Bisikletin çarpması sonucunda büyük hasar gören otomobilini görenler ise, uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç