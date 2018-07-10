Bisikleti parça parça çaldılar

İlginç hırsızlık olayı Şeyh Edebali Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, akşam saatlerinde apartman girişine bırakılan bisikletin, her iki tekeri ile selesini sökerek kayıplara karıştı. Bisikletin sahibi C.Y. ise sabah evinden çıkarken bisikletinin üzerinde parçalarının olmadığını görünce büyük şok yaşadı. Bisikletinin ön ve arka tekeriyle selesinin çalındığını anlayan C.Y., çevrede araştırma yapsa da herhangi bir sonuç elde edemedi. C.Y., bisikletini parça parça çalan hırsız ya da hırsızların bulunması için emniyete başvurdu.

Polis ekipleri, ihbar üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarından hırsız ya da hırsızların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.