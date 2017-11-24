Öğretmenler Günü’ne özel indirimler de dahil olunca Black Friday şenliğe dönüştü. Dünyaca ünlü markaları cazip fiyatlarla Kahramanmaraşlılar ile buluşturan alışveriş merkezi, 24-45-26 Kasım tarihleri arasında kozmetikten teknolojiye birçok markada yüzde 50 ve daha fazla indirim fırsatı ile alışverişseverlerin yüzünü güldürüyor.

Dünyaca ünlü markaların giyimde yüzde 70, optik ve güneş gözlüklerinde yüzde 25’e artı yüzde 25, kozmetik ürünlerinde yüzde 40, kadın giyimde yüzde 30, erkek giyimde ise yüzde 50 indirim fırsatı 3 gün sürecek.

Black Friday’e ek olarak, Öğretmenler Günü’ne özel deri ayakkabı, çanta, cüzdan ürünlerinde yüzde 60’a artı yüzde 15, kadın giyimde triko, çanta, eşarp ve şalda yüzde 50, erkek giyim hediye setlerinde yüzde 50 indirimli fiyatların yanı sıra 600 TL üzeri alışverişe çanta hediye edilmesi alışverişi daha cazip hale getiriyor.