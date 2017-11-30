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30 Kasım 2017 14:34

BM’den Kahramanmaraş’a Arapçe eserler kütüphanesi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından pilot il seçilen Kahramanmaraş’ta Arapça eserler kütüphanesi açıldı.

BM’den Kahramanmaraş’a Arapçe eserler kütüphanesi

30 Kasım 2017 14:34


Projeyle Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi ve Büyükşehir Belediyesi Süleyman Çelebi Kütüphanesi’nde yaklaşık 2 bin eserden oluşan Arapça kitaplar, hem Suriyeli mültecilerin hem de Türk vatandaşların istifadesine sunuldu. Suriyeli mültecilerle Türk vatandaşlarının kaynaşması ve eserler vasıtasıyla sosyal dayanışmanın arttırılması hedefleniyor.


Kütüphanenin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, “Bugün Kahramanmaraş’ta sıra dışı bir faaliyetle birlikteyiz. Belki eylem olarak mütevazi bir çalışma ama, fikir bazında düşünce olarak ve insanlık adına dünya için çocuklar için çok büyük olduğunu düşündüğümüz bir faaliyetteyiz” diye konuştu.


Suriyeliler Kadın Komitesi Üyesi Yazar Reema Hammud ise bu tarz kütüphanelerin diğer bölgelerde de açılmasını temenni ettiklerini söyledi.


Projenin açılış kurdelesini BM heyeti ile Türk yetkililer yaptı. Açılışta Suriyeli öğrenciler müzikal gösteri sundu.




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