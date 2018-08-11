Bölgenin en büyük mesire alanı açıldı

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan ‘Doğal Yaşam Mesire Alanı’ düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde yer alan ve 400 dönüm alana kurulu doğal yaşam parkı, kentin en büyük mesire alanı konumunda yer alıyor. İçerisinde hayvanat bahçesi, çocuklar için park ve birbirinden farklı sosyal aktivitelerle insanların vakit geçirebileceği alan özellikle bölgenin turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Mesire alanı yapımı tamamlanan ilk etabıyla 100 dönüm alanı düzenlenen törenle açılışı yapılırken, Kahramanmaraşlılar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılış konuşmasında kürsüye gelen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hizmete giren doğal yaşam alanının bölgenin turizm merkezi olacağını söyledi.

Geçmişte bölgenin atıl vaziyette olduğunun altını çizen Başkan Okan, “Bu içinde bulunduğumuz mesire alanımız, hemşerilerimize seçimler öncesi vaat ettiğimiz ve hizmete sunduğumuz bir yer. Burası toplamda 400 dönüm bir alana sahip, burayı Orman Genel Müdürlüğünden kiraladık. Ve ilk etap olarak 100 dönümünü Doğal Yaşam Alanı olarak hizmete sunduk. Yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Sabahın erken saatlerinde gecenin geç saatlerine kadar insanlarımız eğlenmekte ve dinlenmektedir. Burada küçük bir hayvanat bahçemi, her türlü sosyal aktivitelerin yer aldığı bölümler mevcut. Bu bölgede 4 yıl önce kuş uçmaz kervan geçmezdi, özellikle kentin kuzey kısmında bulunan Bertiz Mahallesi ile ilintisi olmayanların bilmediği bir alandı. Ama bu 4 buçuk yıllık zaman içinde bu bölgeye yapılan yatırılar sayesinde bu bölge Kahramanmaraş’ın en büyük turizm bölgesidir. Bu bölgenin değiştiğini dönüştüğünü sadece Kahramanmaraş’ın değil bölgenin turizm merkezi olacağını düşünüyorum. Tesisimiz tüm Kahramanmaraşlılara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılışa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile çok sayıda vatandaş katıldı.