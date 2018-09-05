Boru taşıyan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Kahramanmaraş-Adana karayolunda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, 46 plakalı bir otomobilin içine yan şekilde yüklenip taşınan pencerelerden uçları çıkan borular trafikte olası kazaya davetiye çıkardı.
Kamyon kasasında yolculuk yapan atlar
Kahramanmaraş’ta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde de Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde 46 KU 593 plakalı kamyonun kasasında yolculuk yapan atların ilginç yolculuğu yer alıyor. Atların, kafalarını kamyonun kasasından dışarı çıkarıp etrafı izleyerek yolculuk yapması dikkat çekti.