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05 Eylül 2018 17:28

Boru taşıyan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

Kahramanmaraş’ta boru taşıyan bir otomobil trafiği tehlikeye düşürdü.

Boru taşıyan otomobil trafiği tehlikeye düşürdü

05 Eylül 2018 17:28


Kahramanmaraş-Adana karayolunda cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, 46 plakalı bir otomobilin içine yan şekilde yüklenip taşınan pencerelerden uçları çıkan borular trafikte olası kazaya davetiye çıkardı.



Kamyon kasasında yolculuk yapan atlar


Kahramanmaraş’ta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde de Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde 46 KU 593 plakalı kamyonun kasasında yolculuk yapan atların ilginç yolculuğu yer alıyor. Atların, kafalarını kamyonun kasasından dışarı çıkarıp etrafı izleyerek yolculuk yapması dikkat çekti.




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