Bozdoğan'dan "Türkçe ezan" tepkisi

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kahramanmaraş Şube Başkanı Şevket Bozdoğan, CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, ezanın Türkçe okunması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Memur-Sen'e bağlı Diyanet- Sen Kahramanmaraş Şubesi'nin 6'ıncı olağan kongresinde Şevket Bozdoğan başkan seçildi. Bozdoğan, başkan olmasının ardından mazbatasını Onikişubat İlçe Seçim Kurulu'ndan alırken, kongre sürecinde kendisine destek veren vermeyen bütün din görevlilerine teşekkür etti.

Bozdoğan, CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın katıldığı bir televizyon programında ezanın Türkçe okunması gerektiğini söylemesine de tepki gösterdi.

Ezanın manası ve lafzı yönüyle insanların belleğine kazındığını söyleyen Bozdoğan, “Ezan Türkçe okunsun ben anlayayım. Kur'an Türkçe okunsun ben anlayayım diyor. İnsanları birbirlerine bağlayan milli ve manevi değerler vardır. Bu değerler bir milletin olmazsa olmazlarındandır. Bu değerlere sahip olmak ve bağlı kalmakla bir bütün oluşturulmuş olur. İşte bu değerlerin biride, manevi değerlerimiz arasında zikrettiğimiz ezandır. Bu durum aynen ezan içinde geçerlidir. Ezan lafızları Arapça olabilir. Ancak ezan, sadece Arap'a ait değildir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana hiçbir üstünlüğü yoktur. İnananlar kardeştirler ve bu kardeşlik bağlarını güçlendiren unsurların biri de ezandır” diye konuştu.