Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 15:44

Bu halk otobüsünün muavini güvercin

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü, her gün sefere 2 ay önce bulduğu ve beslediği güvercinle birlikte çıkıyor.

Bu halk otobüsünün muavini güvercin

21 Temmuz 2018 15:44

Zeytin adını verdiği güvercini kendine muavin yapan şoför, yolculuk esnasında meslektaşlarını daha dikkatli olmaya davet ederek, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi.


Karayapışkan cinsi güvercinle seyahat eden 35 yaşındaki Sebehattin Yılmaz, örnek davranışıyla hem hayvanseverlerin hem de yolcuların takdirini topluyor. Zeytin ismini verdiği güvercini sahiplenecek birine verebileceğini veya doğaya bırakabileceğini söyleyen Sebehattin Yılmaz, "Bu hayvanı küçükken buldum ve büyütmeye çalıştım. Kendi imkanlarımla besledim. Uçacak duruma geldi. Gerekirse uygun bir zamanda doğaya bırakmaya ümit ediyoruz. 2 aydır benim yanımda. Yolcularımızın tepkileri genelde olumlu. Sevmeye çalışıyorlar. Bir de kimseyi fazla rahatsız etmediği için problem olmuyor. Yolcularımızı rahatsız etmediği için daha çok seviliyor. İnsanlarımızdan tek isteğim yolda veya başka bir bölgede hayvanlara dikkat etsinler. Mevsim şartlarına göre beslenmelerine yardımcı olsunlar. Özellikle yollarda kedi ve köpek kazaları çok oluyor. Bu nedenle şoförlerimizin daha dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.


Güvercinle birlikte seyahat eden yolcular ise yaşananları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında hayvansever şoförü övgülerle paylaşıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç